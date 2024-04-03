На Запорізькому напрямку українські військові знищили Центр управління РЕБ окупантів

Військовослужбовці за допомогою БПЛА ліквідували Центр управління РЕБ російських окупантів на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



«На Запорізькому напрямку аеророзвідники 23 окремої бригади «Хортиця» НГУ спільно з прикордонниками точними ударами дронів-камікадзе ліквідували центр управління РЕБ», — йдеться у повідомленні.



Крім того, військовослужбовці знищили антенне обладнання загарбників.



На відео можна побачити роботу нацгвардійців та прикордонників.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на одному з напрямків знищили бойову машину піхоти разом із екіпажем та польовий склад боєприпасів російських окупантів.