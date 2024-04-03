На Донетчине вернули свет жителям 29 населенных пунктов — ДТЭК

За два дня специалисты выполнили ряд ремонтов и вернули электричество жителям 29 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов со стороны армии РФ. К электричеству вновь подключено 16789 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



Отмечается, что активные боевые действия в Донецкой области продолжаются. В частности, по информации Селидовской МВА, за последние сутки россияне пять раз атаковали город Селидово.



Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 770 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным. Ежедневно над обновлениями в области работает около 70 бригад энергокомпании.



Ранее мы писали, что в Донецкой области в результате российского обстрела были ранены трое работников ПАО «Донбассэнерго».