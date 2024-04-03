На Донеччині повернули світло мешканцям 29 населених пунктів, — ДТЕК

За два дні фахівці виконали низку ремонтів та повернули електрику мешканцям 29-ти населених пунктів, знеструмлених через обстріл з боку армії РФ. До електрики знову підключено 16 789 будинків. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



Зазначається, що активні бойові дії на Донеччині тривають. Зокрема, за інформацією Селидівської МВА, за останню добу росіяни п'ять разів атакували місто Селидове.



Фахівці АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» безперервно працюють уже 770 добу, відновлюють обладнання та лінії одразу, щойно це стає можливим. Щодня над оновленнями в області працює майже 70 бригад енергокомпанії.



Раніше ми писали, що в Донецькій області внаслідок російського обстрілу було поранено трьох працівників ПАТ «Донбасенерго».