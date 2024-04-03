За три месяца Россия нанесла 412 авиаударов по территории Сумской области

Владимир Артюх глава Сумской ОВА. Фото: кадр из видео

За три месяца по громадам Сумской области было нанесено 412 авиационных ударов оккупационными войсками РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.







«Продолжаются обстрелы Сумской области, авиационные удары носят систематический характер. Чаще всего враг использует управляемые авиационные бомбы. Противник нанес 412 авиаударов, используя КАБы», — рассказал Артюх.



Напомним, сегодня, 3 апреля, в 09:25 россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде, убив одного мирного жителя и ранив еще двоих.



Также войска РФ в очередной раз нанесли ракетные удары по городу Селидово. Предварительно, россияне атаковали город с помощью С-300.