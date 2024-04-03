За три місяці Росія завдала 412 авіаударів по території Сумської області

Володимир Артюх, голова Сумської ОВА. Фото: кадр із відео

За три місяці по громадах Сумської області завдано 412 авіаційних ударів окупаційними військами РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.







«Продовжуються обстріли Сумської області, авіаційні удари мають систематичний характер. Найчастіше ворог використовує керовані авіаційні бомби. Противник завдав 412 авіаударів, використовуючи КАБи», - розповів Артюх.



Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, о 09:25 росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді, вбивши одного мирного жителя та поранивши ще двох.



Також війська РФ вкотре завдали ракетних ударів по місту Селидове. Попередньо росіяни атакували місто за допомогою С-300.