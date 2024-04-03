Украинские военные рассказали, чем опасен захват Часов Яра россиянами

Российские оккупанты продолжают попытки захвата Донецкой области в ее административных границах. Сейчас противник все ближе подходит к городу Часов Яр, который расположен недалеко от Бахмута. Командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире «Суспiльне Спротив» рассказал, чем опасен полный захват населенного пункта.

По его словам, город расположен на господствующей высоте. Соответственно, если он перейдет в руки противника, то у него появится возможность атаковать другие города поблизости. Речь идет про огневой контроль над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой.

«Основное направление своих усилий противник нацелил в направлении Часового Яра. Почему? Потому что это господствующая высота. Она дает возможность организовать две ключевые вещи. Первое — взять под огневой контроль остальные города: Краматорск, Дружковка, Константиновка. И организовать плацдарм для дальнейшего продвижения», — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно командир батальона рассказал о способах, при помощи которых противник пытается захватить город на Донбассе. ВС РФ делают ставку на использование управляемых авиабомб, ведь в Авдеевке это имело решающее значение.

«Если бы не КАБы, или у нас была возможность сбивать вражескую авиацию, Авдеевка устояла бы. Когда на тебя падает 500 килограммов почти бесшумно, это очень мощный взрыв. А если она падает в цель, в нашу позицию, то очень маловероятно, что позиция после того выстоит», – подытожил Юрий Федоренко.

Ранее сообщалось, что аналитики Института изучения войны (ISW) не заметили продвижения российских войск к Часов Яру.