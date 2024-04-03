Українські військові розповіли, чим небезпечне захоплення Часового Яру росіянами

Російські окупанти продовжують спроби захоплення Донецької області в її адміністративних межах. Зараз противник все ближче підходить до міста Часів Яр, яке розташоване неподалік Бахмута. Командир батальйону «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Суспiльне Спротив» розповів, чим небезпечне повне захоплення населеного пункту.

За його словами, місто розташоване на панівній висоті. Відповідно, якщо воно перейде до рук противника, то він матиме змогу атакувати інші міста поблизу. Йдеться про вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою.

«Основний напрямок своїх зусиль противник зосередив у напрямку Часового Яру. Чому? Тому що це панівна висота. Вона дозволяє організувати дві ключові речі. Перше —взяти під вогневий контроль інші міста: Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування», — заявив Юрій Федоренко.

Окремо командир батальйону розповів про засоби, за допомогою яких противник намагається захопити місто на Донбасі. ЗС РФ роблять ставку на керовані авіабомби, адже в Авдіївці це мало вирішальне значення.

«Якби не КАБи, ми мали б змогу збивати ворожу авіацію, Авдіївка встояла б. Коли на тебе падає 500 кілограмів майже безшумно, то це дуже потужний вибух. А якщо КАБ влучає в ціль, у нашу позицію, то дуже малоймовірно, що позиція потому вистоїть», — підсумував Юрій Федоренко.

Раніше повідомлялося, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не помітили просування російських військ до Часового Яру.