Аналитики ISW не подтверждают информацию о продвижении россиян к Часов Яру

Специалисты Института изучения войны не заметили продвижения российских войск к Часов Яру

Российские источники распространяли информацию о якобы продвижении Вооруженных Сил РФ к Часов Яру, который находится западнее от Бахмута. В тоже время в Институте изучения войны (ISW) не наблюдали визуального подтверждения этого.

«Несколько российских источников утверждали 1 апреля, что подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продвинулись к Часов Яру (западнее Бахмута) через лесные массивы в заповеднике Ступки-Голобовские-2 и сейчас находятся на расстоянии от 650 метров до одного километра от восточной окраины Часов Яра», — говорится в отчете ISW за 1 апреля.

В ISW собрали данные, которые подтверждают, что оккупанты находятся примерно в 1,5 км от восточной окраины Часов Яра. На геолокационных снимках от 1 апреля, видны последствия неудачной атаки российской бронетехники на Ивановское, которое находится между Бахмутом и Часов Яром. В тоже время, один из российских военных блогеров утверждает, что за последние дни вражеские войска потеряли пять или шесть единиц бронетехники в результате атак под Ивановским.

По данным ISW, украинские и российские источники сообщали, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Ивановского, к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки и к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки и Клещеевки.