Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Китай, Индонезия и Саудовская Аравия призывают ЕС не трогать замороженные активы России — СМИ

03 апреля 2024, 19:20

Китай, Индонезия и Саудовская Аравия призывают ЕС не трогать замороженные активы России — СМИ

Страны, которые симпатизируют России, призывают ЕС отказаться от полной конфискации замороженных активов Российской Федерации. С такой позицией частным образом выступили представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии. Они опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент. Об этом пишет издание Politico.

Медиа назвало эти три государства «друзьями России». Они настаивают на том, чтобы страны ЕС продолжали противостоять давлению со стороны США и Великобритании по конфискации более 200 миллиардов евро российских государственных активов, которые заморожены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Китай, Саудовская Аравия, Индонезия очень скептически относятся к этой идее», — поделился анонимно с журналистами один из чиновников.

Беспокойство вызывает то, что «это создаст прецедент» — то есть, эти страны будут опасаться, что могут стать следующими.

Несмотря на их опасения, не стоит исключать тот факт, что они могут действовать от имени Путина и не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя, отмечает издание.

«Я признаю, что россияне могли попросить своих друзей поднять этот шум», — сказал высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Также есть опасения, что Москва подтолкнет своих союзников к атаке на западные активы в их странах.

Отмечается, что вопрос российских активов будет обсуждаться на встрече министров финансов стран «Большой семерки» в мае. О финансовых рисках говорят внутри ЕС. Правительство Германии и Европейский центральный банк считают, что конфискация может подорвать доверие инвесторов к финансовой системе ЕС.

При этом европейские чиновники считают, что если конфискация все же состоится, РФ сможет оспорить ее в судах.

Ранее сообщалось, что европейские страны не слишком поддерживают конфискацию замороженных активов РФ для восстановления Украины, что разочаровывает администрацию президента США Джо Байдена.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Китай Активы Конфискация Индонезия Европейский Союз Саудовская аравия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:50
Украинские военные рассказали, чем опасен захват Часов Яра россиянами
11:58
Оккупанты захватили село Водяное на Авдеевском направлении — DeepState
23:43
Главное за день: Удар по заводу в Татарстане. Россия накопила более 900 бомб
15:45
Путин заявил, что более 3,2 млн жителей оккупированных районов Украины получили российские паспорта
13:53
В селе Розовка под Енакиево прогремел взрыв, виднеется столб дыма
12:52
Аналитики ISW не подтверждают информацию о продвижении россиян к Часов Яру
11:42
Авиабомба РФ упала недалеко от вокзала в оккупированном Рубежном
10:42
Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе
09:59
Украине удалось вернуть домой еще одного похищенного россиянами ребенка
23:26
Главное за день: В Авдеевке расстреляли семью. Путин готовит глобальную войну
20:35
На оккупированной Луганщине захватчики начали волну «мобилизации»
19:12
В оккупированном Донецке отключат отопление: дата
18:45
Оккупанты превращают захваченные территории в помойку из-за нехватки коммунальщиков
16:48
Во временно оккупированном Мариуполе продолжается снос домов — горсовет
16:28
В оккупированном Старобельске при взрыве машины погиб коллаборант
10:58
В Авдеевке захватчики расстреляли семейную пару
23:28
Главное за день: Обстрел Львова. Путин подписал приказ о весеннем призыве
23:03
Главное за день: Мобилизированные «ДНР» жалуются на командование. Аварийные отключения света
23:14
Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв
21:50
Планы РФ на Каховскую дамбу, Пушилин увидел в Авдеевке «хорошую жизнь», вспышка кори в Бердянске — дайджест из оккупации ►
все новости
21:33
Донецкий «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Украины после крупной победы над «Черноморцем»
20:29
В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар
19:50
В Константиновке женщина выпала из окна многоэтажки, обстоятельства выясняются
19:20
Китай, Индонезия и Саудовская Аравия призывают ЕС не трогать замороженные активы России — СМИ
18:39
Северодонецк, Красноград и Ватутино переименуют
18:25
Оборона ВСУ может не выдержать натиска российских войск — Politico
18:16
Британия передаст Украине партию оборудования для разминирования
17:55
На крымском аэродроме Бельбек находится минимум 30 российских бортов РФ
17:12
«Шахтер» примет «Черноморец» в матче 1/2 финала Кубка Украины
16:50
Украинские военные рассказали, чем опасен захват Часов Яра россиянами
16:06
Украинский робот «Динамо» подкладывает мины к траншеям оккупантов — видео
15:54
Пенсионерам определенных профессий разрешили не платить за коммуналку: подробности
15:40
За три месяца Россия нанесла 412 авиаударов по территории Сумской области
15:24
Россия готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч человек 1 июня — Зеленский
15:20
FPV-дрон сжег российскую БМП-3 за 2 миллиона долларов и остановил продвижение техники РФ на восточном направлении
15:17
На Донетчине вернули свет жителям 29 населенных пунктов — ДТЭК
14:50
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Финляндией
14:45
В Николаевской области культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет
14:12
На Запорожском направлении украинские военные уничтожили Центр управления РЭБ оккупантов
12:59
Коммунальные предприятия Донецкой области получили 65 генераторов
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» - «Черноморец»: полуфинал Кубка Украины «Шахтер» примет «Черноморец» в матче 1/2 финала Кубка Украины
03 апреля, 17:12
Робот ВСУ с позывным «Динамо» взрывает траншеи россиян. Фото: кадр из видео Украинский робот «Динамо» подкладывает мины к траншеям оккупантов — видео
03 апреля, 16:06
Владимир Артюх глава Сумской ОВА. Фото: кадр из видео За три месяца Россия нанесла 412 авиаударов по территории Сумской области
03 апреля, 15:40
FPV-дрон НГУ уничтожил российскую БМП-3. Фото: кадр из видео FPV-дрон сжег российскую БМП-3 за 2 миллиона долларов и остановил продвижение техники РФ на восточном направлении
03 апреля, 15:20
В Курске начался сильный пожар после атаки БПЛА В Курске начался сильный пожар после атаки БПЛА
02 апреля, 23:13
Робот-камикадзе Ratel S работает на Бахмутском направлении Украинский робот-камикадзе взорвал мост на Бахмутском направлении
02 апреля, 16:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама