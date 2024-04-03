Китай, Индонезия и Саудовская Аравия призывают ЕС не трогать замороженные активы России — СМИ

Страны, которые симпатизируют России, призывают ЕС отказаться от полной конфискации замороженных активов Российской Федерации. С такой позицией частным образом выступили представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии. Они опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент. Об этом пишет издание Politico.

Медиа назвало эти три государства «друзьями России». Они настаивают на том, чтобы страны ЕС продолжали противостоять давлению со стороны США и Великобритании по конфискации более 200 миллиардов евро российских государственных активов, которые заморожены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Китай, Саудовская Аравия, Индонезия очень скептически относятся к этой идее», — поделился анонимно с журналистами один из чиновников.

Беспокойство вызывает то, что «это создаст прецедент» — то есть, эти страны будут опасаться, что могут стать следующими.

Несмотря на их опасения, не стоит исключать тот факт, что они могут действовать от имени Путина и не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя, отмечает издание.

«Я признаю, что россияне могли попросить своих друзей поднять этот шум», — сказал высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Также есть опасения, что Москва подтолкнет своих союзников к атаке на западные активы в их странах.

Отмечается, что вопрос российских активов будет обсуждаться на встрече министров финансов стран «Большой семерки» в мае. О финансовых рисках говорят внутри ЕС. Правительство Германии и Европейский центральный банк считают, что конфискация может подорвать доверие инвесторов к финансовой системе ЕС.

При этом европейские чиновники считают, что если конфискация все же состоится, РФ сможет оспорить ее в судах.

Ранее сообщалось, что европейские страны не слишком поддерживают конфискацию замороженных активов РФ для восстановления Украины, что разочаровывает администрацию президента США Джо Байдена.