Китай, Індонезія та Саудівська Аравія закликають ЄС не чіпати заморожені активи Росії, — ЗМІ

Країни, які симпатизують Росії, закликають ЄС відмовитись від повної конфіскації заморожених активів Російської Федерації. З такою позицією приватно виступили представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії. Вони остерігаються, що конфіскація російських активів створить прецедент. Про це пише видання Politico.

Медіа назвали ці три держави «друзями Росії». КНР, Саудівська Аравія та Індонезія наполягають на тому, щоб країни ЄС продовжували протистояти тиску з боку США та Великої Британії щодо конфіскації понад 200 мільярдів євро російських державних активів, заморожених після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

«Китай, Саудівська Аравія, Індонезія дуже скептично ставляться до цієї ідеї», — поділився анонімно з журналістами один із чиновників.

Занепокоєння викликає те, що «це створить прецедент», тобто ці країни побоюються, що можуть стати наступними.

Незважаючи на побоювання, не варто виключати того факту, що ці держави можуть діяти від імені Путіна і не хочуть, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою, зазначає видання.

«Я визнаю, що росіяни могли попросити своїх друзів зчинити цей шум», — сказав високопоставлений дипломат із країни, яка не входить до ЄС.

Також є побоювання, що Москва підштовхне своїх союзників до атаки на західні активи у їхніх країнах.

Зазначається, що питання російських активів обговорять на зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки» у травні. Про фінансові ризики говорять усередині ЄС. Уряд Німеччини та Європейський центральний банк вважають, що конфіскація може підірвати довіру інвесторів до фінансової системи ЄС.

При цьому європейські чиновники вважають, якщо конфіскація все ж відбудеться, РФ зможе оскаржити її в судах.

Раніше повідомлялося, що європейські країни не надто підтримують конфіскацію заморожених активів РФ для поновлення України, що розчаровує адміністрацію Президента США Джо Байдена.