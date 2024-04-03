В Донецкой области завершили ремонтные работы на водоводе, начали заполнять систему

Ремонтные работы на Втором Донецком водоводе завершены. Фото: Донецкая ОВА

В среду, 3 апреля, завершены работы по ремонту Второго Донецкого водовода. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«В 16 часов начали заполнять систему. Полное восстановление водоснабжения на Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку ожидаем в течение двух суток», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в связи с аварией на магистральном водопроводе и проведением ремонтных работ, во вторник, 2 апреля, была сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.