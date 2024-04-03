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На Донеччині завершили ремонтні роботи на водоводі, почали заповнювати систему

03 квітня 2024, 21:57

На Донеччині завершили ремонтні роботи на водоводі, почали заповнювати систему

Ремонтні роботи на Другому Донецькому водоводі завершено. Фото: Донецька ОВА Ремонтні роботи на Другому Донецькому водоводі завершено. Фото: Донецька ОВА

У середу, 3 квітня, завершено роботи з ремонту Другого Донецького водоводу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«О 16-й годині почали заповнювати систему. Повне відновлення водопостачання Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки очікуємо протягом двох діб», — написав Філашкін у телеграм-каналі.

Нагадаємо, у зв'язку з аварією на магістральному водопроводі та проведенням ремонтних робіт у вівторок, 2 квітня, було скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

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