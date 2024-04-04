По Селидово ударили из ЗРК «С-300», а Торецк атаковали авиабомбой: полиция показала последствия атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донетчины, в частности, Торецк и Селидово. В результате ударов никто из гражданского населения не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Россияне по региону били из авиации, зенитно-ракетного комплекса «С-300» и артиллерии.





Повреждены 63 гражданских объекта – 39 жилых домов, админздания, предприятие, ресторан, магазин, торговые киоски, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и электросети.





Ситуация в регионе следующая:



Селидово Россия атаковала пятью ракетами «С-300» - повредила 13 многоквартирных и 8 частных домов, админздания, предприятие.





Управляемой авиабомбой «КАБ-250» оккупанты попали по Торецку. Разрушены 2 многоквартирных и 8 частных домов, магазин, 5 торговых киосков, автомобиль.



Еще один «КАБ-250» войска России сбросили на Старую Николаевку – повреждено два частных дома, перебито электричество.



В результате артиллерийских обстрелов пострадало частное жилье: три дома в Кураховке, два - в Галицыновке, еще один дом сгорел в Новоселовке Первой.



Ранее мы писали, что в результате ночной атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли четыре человека, десять получили ранения различной степени тяжести.