По Селидовому росіяни вдарили з ЗРК С-300, а Торецьк атакували авіабомбою: поліція показала наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти минулої доби обстріляли шість населених пунктів Донеччини, зокрема, Торецьк і Селидове. Внаслідок ударів ніхто з цивільного населення не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Росіяни по регіону били з авіації, зенітно-ракетного комплексу С-300 та артилерії.





Пошкоджено 63 цивільні об'єкти – 39 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, ресторан, магазин, торгові кіоски, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та електромережі.





Ситуація у регіоні така:



Селидово Росія атакувала п'ятьма ракетами «С-300» — пошкодила 13 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адмінбудівлі, підприємство.





Керованою авіабомбою КАБ-250 окупанти поцілили по Торецьку. Зруйновано 2 багатоквартирні та 8 приватних будинків, магазин, 5 торгових кіосків, автомобіль.



Ще один КАБ-250 війська Росії скинули на Стару Миколаївку – пошкоджено два приватні будинки, перебито електрику.



Унаслідок артилерійських обстрілів постраждало приватне житло: три будинки у Курахівці, два – у Галицинівці, ще один будинок згорів у Новоселівці Першій.



Раніше ми писали, що в результаті нічної атаки на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, десятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.