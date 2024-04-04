Оккупанты утром атаковали Николаевку: один человек пострадал, повреждены дома

Оккупационные войска сегодня утром, 4 апреля, ударили по Николаевке Константиновского района Донецкой области. В результате атаки есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В 06:30 произошел вражеский обстрел с. Николаевка. Повреждены жилые дома. Информация об обстреле уточняется», — говорится в сообщении.



Отмечается, что один человек пострадал.



Кроме того, в ведомстве отметили, что в течение суток под российскими обстрелами находились поселок Александро-Шультино (жилая застройка, новых разрушений нет), окрестности населенных пунктов Дилиевка, Ступочки, Белая Гора, Нелиповка, Николаевка, Подольское.



Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупанты за прошедшие сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донетчины, в частности, Торецк и Селидово. В результате ударов никто из гражданского населения не пострадал.