Російські окупанти вранці атакували Миколаївку: одна людина постраждала, пошкоджено будинки

Російські окупаційні війська сьогодні вранці, 4 квітня, вдарили по Миколаївці Костянтинівського району Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 06:30 відбувся ворожий обстріл с. Миколаївка. Пошкоджено житлові будинки. Інформація про обстріл уточнюється», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що одна людина постраждала.



Крім того, у відомстві зазначили, що протягом доби під російськими обстрілами були селище Олександро-Шультине (житлова забудова, нових руйнувань немає), околиці населених пунктів Диліївка, Ступочки, Біла Гора, Нелипівка, Миколаївка, Подільське.



Інформації про постраждалих не надходило.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби обстріляли шість населених пунктів Донеччини,зокрема, Торецьк і Селидове. Внаслідок ударів ніхто з цивільного населення не постраждав.