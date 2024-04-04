Поліцейський екіпаж «Білі янголи» на Донеччині потрапив під обстріл

На Авдіївському напрямку поліцейський екіпаж «Білі янголи» потрапив під обстріл під час евакуації. Зазначимо, що ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Атака сталася в момент порятунку двох жінок похилого віку. За тиждень поліцейські вивезли з небезпеки 10 мешканців Очеретинської громади», — йдеться у повідомленні.



У поліції уточнили, що зараз багато людей погоджуються на евакуацію. Зокрема, серед тих, хто вирішив поїхати, – Тетяна, жителька Бажаного. У селищі їй стало нестерпно жити, коли російські окупанти зруйнували її будинок.



Крім того, із селища Очеретине виїхала 87-річна пенсіонерка із сином. Їхню вулицю загарбники накрили артилерією, жінка зазнала поранень обличчя. Правоохоронці надали постраждалій медичну допомогу та доправили сім'ю у безпечніше місце.



Також «Білі ангели» евакуювали ще двох мешканок Очеретиного 94-х та 77-ми років. Напередодні ворожі снаряди вибухнули поряд із їхнім будинком.



У регіоні триває евакуація цивільного населення, поліція закликає всіх виїжджати до безпечніших регіонів України.





Раніше ми писали, що окупаційні війська вранці 4 квітня вдарили по Миколаївці Костянтинівського району Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалий.