Укрытие россиян разлетелось на щепки после атаки дрона. Фото: кадр из видео

На официальной странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook появилось видео уничтожения техники и живой силы россиян.



«Смотреть на работу пилотов РУБпАК 28 бригады – это всегда драйв. Не важно, какой металлолом тянут с собой оккупанты. Они все равно обречены оказаться в черном списке», — говорится в подписи к видео.



Бойцы 28 ОМБр продемонстрировали уничтожение двух БТР-82, МТ-ЛБ, миномета, РЭБ «Силок», квадроцикла, склада мин и позиций пехоты.



Ранее бойцы 95-й ОДШБр и 12-й бригады «Азова» отразили очередной массированный штурм к востоку от населенного пункта Терны.