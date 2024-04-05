ЗСУ знищують біля Курдюмівки позиції та техніку окупантів, — відео

Укриття росіян розлетілося на тріски після атаки дрона. Фото: кадр із відео

На офіційній сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у Facebook з'явилося відео знищення техніки та живої сили росіян.



«Дивитися на роботу пілотів РУБпАК 28-ї бригади – це завжди драйв. Байдуже, який металобрухт тягнуть з собою окупанти. Вони все одно приречені опинитися у "чорному списку"», — йдеться у підписі до відео.



Бійці 28-ї ОМБр продемонстрували знищення двох БТР-82, МТ-ЛБ, міномета, РЕБ «Силок», квадроцикла, складу мін та позицій піхоти.



Раніше бійці 95-ї ОДШБр та 12-ї бригади «Азова» відбили черговий масований штурм на схід від населеного пункту Терни.