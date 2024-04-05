Центральная газета ФРГ обвинила посла Украины в запугивании — Bild

Столичная немецкая газета обвинила посла Украины в Германии Алексея Макеева в запугивании. Фото: Bild

Посол Украины в Германии Алексей Макеев обрушился с критикой на столичную газету Berliner Zeitung за то, что она распространяет пророссийские взгляды. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Даже российское посольство с радостью их репостит — настолько там искажены реальность и правда о российской агрессивной войне», — написал дипломат. Он сравнил газету с иновещанием «Московского радио» — пропагандистской радиостанцией СССР.

Газета Berliner Zeitung ответила на это статьей, где заявила: «Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на поименно названных редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы».

Авторы предположили, что Макеев атакует их, так как сам сотрудничает с конкурирующим изданием Tagesspiegel.

«В ответ на мою фактическую и основанную на фактах критику всё более манипулятивных репортажей, Berliner Zeitung изобразила себя жертвой и исказила мою критику, превратив это в атаку на свободу прессы, — заявил Макеев изданию Bild. — Я уважаю и ценю свободу прессы, а также настоящую культуру дебатов и свободу выражения мнений. Но не подмену понятий для отвлечения внимания. Ни на один пункт моей критики не был дан объективный ответ. А абсурдная теория заговора о том, что украинский посол якобы защищает украинские интересы не по должности, а ради конкурирующей газеты, — это чистая клевета».

Ранее сообщалось, что Германия выделит новый пакет военной помощи для Украины ориентировочной стоимостью 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.