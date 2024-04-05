Центральна газета ФРН звинуватила посла України в залякуванні — Bild

Столична німецька газета звинуватила посла України в Німеччині Олексія Макєєва у залякуванні. Фото: Bild

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв піддав критиці столичну газету Berliner Zeitung за те, що вона поширює проросійські погляди. Про це повідомило німецьке видання Bild.

«Навіть російське посольство з радістю їх репостит — настільки там спотворено реальність і правда про російську агресивну війну», — написав дипломат. Він порівняв газету з мовленням «Московського радіо» — пропагандистською радіостанцією СРСР.

Газета Berliner Zeitung відповіла на це статтею, де заявила: «Ми розглядаємо абсолютно необґрунтовані нападки на поіменно названих редакторів та авторів як спробу залякування і, отже, як зазіхання на свободу преси».

Автори припустили, що Макєєв атакує їх, оскільки сам співпрацює з конкуруючим виданням Tagesspiegel.

«У відповідь на мою фактичну і засновану на фактах критику все більш маніпулятивних репортажів, Berliner Zeitung зобразила себе жертвою і спотворила мою критику, перетворивши це на атаку на свободу преси, — заявив Макєєв виданню Bild. — Я поважаю і ціную свободу преси, а також справжню культуру дебатів та свободу вираження поглядів. Але не заміну понять для відвернення уваги. На жодний пункт моєї критики не було дано об'єктивної відповіді. А абсурдна теорія змови про те, що український посол нібито захищає українські інтереси не за посадою, а заради конкуруючої газети, це чистий наклеп».

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить новий пакет військової допомоги для України орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.