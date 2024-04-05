Из села в Покровском районе спасатели эвакуировали пять человек

Спасатели эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали пятерых жителей из прифронтовой Карловки Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Отмечается, что эвакуация прошла вчера, 4 апреля. Село Карловка расположено менее чем за десять километров до линии фронта. Жители уже находятся в безопасном регионе Украины.



«Невыносимый гул взрывов, предвещающих смерть. Карловка Покровского района – село, застывшее в ожидании неизбежного. Тишина здесь – лишь шаткий покой перед бурей. Несмотря на ежедневные обстрелы, наши несгибаемые украинцы с улыбкой на лице преодолевают все проблемы», — говорится в сообщении.



Известно, что с помощью полиции эвакуированы еще 394 человека, из них 18 детей. С начала обязательной эвакуации – 153 614 человек, среди них 18 233 — дети, 6 412 — люди с инвалидностью.





Ранее мы писали, что на Авдеевском направлении полицейский экипаж «Белые ангелы» попал под обстрел во время эвакуации. Отметим, что никто не пострадал.