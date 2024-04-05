З села у Покровському районі рятувальники евакуювали п'ятьох людей

Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» евакуювали п'ятьох мешканців з прифронтової Карлівки Покровського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Наголошується, що евакуація відбулася вчора, 4 квітня. Село Карлівка розташоване менш як за десять кілометрів до лінії фронту. Люди вже перебувають у безпечному регіоні України.



«Нестерпний гуркіт вибухів, що віщують смерть. Карлівка Покровського району – село, яке застигло в очікуванні неминучого. Тиша тут – лише хиткий спокій перед бурею. Попри щоденні обстріли наші непохитні українці з усмішкою на обличчі долають усі проблеми», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що за допомогою поліції евакуйовано ще 394 людини, з них 18 дітей. А з початку обов'язкової евакуації – 153 614 осіб, серед них 18 233 — діти, 6 412 — люди з інвалідністю.





Раніше ми писали, що на Авдіївському напрямку поліцейський екіпаж «Білі янголи» потрапив під обстріл під час евакуації. Зазначимо, що ніхто не постраждав.