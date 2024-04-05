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В результате обстрела Покровского района одна женщина пострадала

05 апреля 2024, 17:20

В результате обстрела Покровского района одна женщина пострадала

Оккупационные войска РФ сегодня днем, 5 апреля, обстреляли поселок Пушкино Покровского района Донецкой области. Известно об одной пострадавшей. Об этом рассказала спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Суспільне Донбас.

По уточненной информации, россияне атаковали населенный пункт около 13:00. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, каким видом вооружения был нанесен удар.

По указанному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Ранее мы писали, что российские войска 5 апреля атаковали Покровск Донецкой области. В результате ударов пять мирных людей получили ранения, среди них есть подросток. 

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