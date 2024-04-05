Внаслідок обстрілу Покровського району одна жінка постраждала

Окупаційні війська РФ сьогодні вдень, 5 квітня, обстріляли селище Пушкіне Покровського району Донецької області. Відомо про одну постраждалу. Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне Донбас.



За уточненою інформацією, росіяни атакували населений пункт близько 13:00. Наразі правоохоронні органи з'ясовують, яким видом озброєння було завдано удару.



За зазначеним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.



Раніше ми писали, що російські війська 5 квітня атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро мирних людей зазнали поранень, серед них є підліток.