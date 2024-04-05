Армия РФ ночью ударила по Покровску: пять человек ранены, среди них — подросток

Россияне атаковали Покровск. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска сегодня ночью, 5 апреля, атаковали Покровск Донецкой области. В результате ударов пять мирных людей получили ранения, среди них есть подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Около 03:00 войска РФ обстреляли Покровск, попав по частному сектору», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что получили телесные повреждения четверо членов семьи, которые во время обстрела находились дома, в частности, 70-летний мужчина, 65 и 46-летняя женщинa, а также 14-летний подросток. Кроме того, в результате взрывов пострадал еще один местный житель 65 лет.





У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, ссадины и контузии, они сейчас находятся в медицинском учреждении.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что российская армия 5 апреля в очередной раз ударила по Украине ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все БПЛА.