Химические атаки РФ против ВСУ стали системными и участились

Российские оккупационные войска используют против украинских военных химическое оружие все чаще. Использование войсками РФ химических веществ при ведении военных действий против Сил обороны Украины стало системным. Об этом сообщили в Командовании Сил поддержки.



«Только за март Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ. Это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период», — говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ.



В Страткоме напомнили, что применение химических веществ во время войны запрещено международным правом. В том числе за эти нарушения российское высшее руководство должно быть осуждено мировым сообществом.



«44 страны уже поддержали создание спецтрибунала для РФ за военные преступления в Украине. Среди них: страны-члены Евросоюза, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты», — добавили в Командовании.