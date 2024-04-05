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Хімічні атаки РФ проти ЗСУ стали системними та почастішали

05 квітня 2024, 18:13

Хімічні атаки РФ проти ЗСУ стали системними та почастішали

Російські окупаційні війська використовують проти українських військових хімічну зброю дедалі частіше. Використання військами РФ хімічних речовин під час воєнних дій проти Сил оборони України стало системним. Про це повідомили у Командуванні Сил підтримки.

«Лише за березень Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період», — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій (Стратком) ЗСУ.

У Страткомі нагадали, що застосування хімічних речовин під час війни заборонено міжнародним правом. У тому числі за ці порушення російське вище керівництво має бути засуджене світовою спільнотою.

 «44 країни вже підтримали створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини в Україні. Серед них: країни-члени Євросоюзу, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати», — додали у Командуванні. 

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