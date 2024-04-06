«Врачи без границ» приостановили свою работу в Донецкой области — их офис разрушен атакой РФ

Организация «Врачи без границ» приостановила свою работу в Донецкой области из-за российской атаки на их офис в Покровске.



Обстрел произошел 5 апреля примерно в 3:15 утра. Здание было полностью разрушено, пять человек получили ранения, в том числе охранник организации. Из-за этого «Врачи без границ» вынуждены временно приостановить свою медицинскую гуманитарную деятельность в Донецкой области. Они будут оказывать только неотложную и скорую помощи.

«Этот акт насилия против гуманитарной организации нельзя считать очередной жертвой войны. Атаки на любое заведение, где работает гуманитарный персонал, не только угрожают безопасности наших коллег, но и препятствуют оказанию помощи тем, кто в ней нуждается», — говорит главный координатор по чрезвычайным ситуациям «Врачей без границ» в Украине Винченцо Порпилья.



Сотрудник службы безопасности организации Эдуард Марченко, который находился в офисе во время нападения, получил ранения.

У мужчины диагностировали ушиб и закрытую черепно-мозговую травму. Ему оказали медицинскую помощь, он выздоравливает. Ранения также получили четыре человека, которые находились рядом со зданием во время нападения, в том числе 14-летний мальчик. Они получили медицинскую помощь и не нуждались в госпитализации, отмечают в организации.

«Врачи без границ» оказывают медицинскую и психологическую помощь через мобильные клиники, которые обслуживают более 100 населенных пунктов, где доступ к медицинским учреждениям затруднен из-за боевых действий и недостатка медицинских работников. Они в частности помогают в медицинской эвакуации. У организации есть 15 машин скорой помощи в Донецкой и других областях.

Офис «Врачей без границ» в Покровске был также аптекой и логистическим центром для оборудования и автомобилей.