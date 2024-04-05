Ракетный удар по Покровску: оккупанты полностью разрушили офис организации «Врачи без границ»

В результате атаки по Покровску был полностью разрушен офис организации. Фото: пресс-служба

В результате ночного обстрела Покровска был разбомблен и полностью разрушен офис медицинской организации «Врачей без границ». Никто из работников не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе.



В ведомстве заявили, что работники оказывали экстренную медицинскую и гуманитарную помощь людям в Донецкой области. «Врачи без границ» призывают защитить свои объекты, а также мирных людей, работников гуманитарных организаций и здравоохранения.

«Атака на наш офис — далеко не единичный случай. Разрушение гражданской инфраструктуры было характерной чертой этой войны в течение длительного времени», отметил координатор по чрезвычайным ситуациям «Врачей без границ» в Украине Винченцо Порпилья.





«Врачи без границ» — международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира.



Ранее мы писали, что российские войска ночью 5 апреля атаковали Покровск Донецкой области. В результате ударов пять мирных людей получили ранения, среди них есть подросток.



Получили телесные повреждения четверо членов семьи, которые во время обстрела находились дома, в частности, 70-летний мужчина, 65 и 46-летняя женщинa, а также 14-летний подросток. Кроме того, в результате взрывов пострадал еще один местный житель 65 лет.