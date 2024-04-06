Сырский о ситуации на фронте: оккупант день и ночь штурмует украинские позиции

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.



Он отметил, что российская армия использует преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах. Используя все это, оккупант не оставляет попытки выйти на административную границу Донецкой области.



«Враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона», — написал Сырский в Telegram-канале.



Он отметил, что особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.



«Наиболее жесткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Временного Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск. Часовой Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу», — подчеркнул главнокомандующий.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.



«Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском — в районах Работино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском — пытается вытеснить наши войска из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки. Но успеха на этих направлениях нет», — сообщил Сырский.



В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют и определенный тактический успех.



«Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике», — резюмировал главнокомандующий.