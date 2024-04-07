Сили ППО збили 17 дронів-камікадзе, — Олещук

Сили ППО збили 17 безпілотників. Фото: Микола Олещук

Сьогодні вночі, 7 квітня, російська армія вкотре атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила усі російські безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.



«У ніч проти 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда (Крим) )», — написав він.



За інформацією Олещука, внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.



До відображення повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.



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