Россияне за сутки убили пять жителей Донетчины, еще трое — получили травмы

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 6 апреля, российские оккупанты обстреляли населенные пункты. В результате атак пятеро гражданских убиты, также известно о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 6 апреля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 4 в Кураховке и 1 в Красногоровке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1905 человек, еще 4770 — травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 6 апреля Буденновский район оккупированного Донецка попал под обстрел. Момент удара попал на видео камеры наблюдения.