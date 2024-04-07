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Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще трьох – поранили

07 квітня 2024, 08:52

Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще трьох – поранили

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині минулої доби, 6 квітня, російські окупанти обстріляли населені пункти. В результаті атак п'ятеро цивільних убиті, також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 6 квітня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 4 у Курахівці та 1 у Красногорівці», — написав він.

Крім того, за словами Філашкіна, ще 3 людини в області за добу дістали поранень.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1905 осіб, ще 4770 — травмовані. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що 6 квітня Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. Момент удару зафіксували камери спостереження.

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