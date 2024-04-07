Международная организации выделила более 6 млн гривен для ВПЛ из Луганщины

Международная организация по миграции (МОМ) выделила более 6 миллионов гривен для переселенцев из Луганщины, которые сейчас проживают в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.



Отмечается, что в течение прошлого года Северодонецкая районная администрация получила от МОМ предметы для обустройства быта переселенцев и средства гигиены почти на 4,5 млн грн.



Кроме того, на днях в рамках проекта «Программа МОМ Украины по распространению непродовольственных товаров и общих поставок» в Франковский хаб поступила очередная партия помощи для луганчан общей стоимостью около 1,7 млн грн.



Напомним, что около 2800 луганчан проживают в Ивано-Франковской области. Гуманитарную помощь ВПЛ из Луганщины оказывает Координационный центр поддержки гражданского населения, которым занимаются Северодонецка районная и Новопсковская поселковая военные администрации.



Ранее мы писали, что в Украине из государственного бюджета на социальные выплаты было направлено 75,3 млрд грн, в частности, на пенсии, а также на соцзащиту детей и инвалидов.