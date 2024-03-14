В Украине с начала года на соцвыплаты направили более 75 млрд грн: инфографика

В Украине из государственного бюджета на социальные выплаты было направлено 75,3 млрд грн, в частности, на пенсии, а также на соцзащиту детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.



В ведомстве уточнили, что в течение января и февраля было выделено 75,3 миллиардов гривен на соцвыплаты, при этом только в феврале было направлено 38,2 миллиарда гривен.

«В этом году социальные расходы являются вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. Так, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать ВПО. В первые месяцы 2024 Министерство финансов продолжило сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства», — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.



Эти средства были направлены:

42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн – в поддержку малообеспеченных семей;

9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи;

0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Ранее мы писали, что Украина и МВФ договорились о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Договоренность прошла на экспертном уровне.