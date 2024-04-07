Міжнародна організація виділила понад 6 мільйонів гривень для ВПО з Луганщини

Міжнародна організація з міграції (МОМ) виділила понад 6 мільйонів гривень для переселенців з Луганщини, які зараз перебувають в Івано-Франківській області. Про це повідомили у пресслужбі Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України.



Зазначається, що протягом минулого року Сєверодонецька районна адміністрація отримала від МОМ предмети для облаштування побуту переселенців та засоби гігієни майже на 4,5 млн грн.



Крім того, днями за проєктом «Програма МОМ України з розповсюдження непродовольчих товарів та загальних поставок» до Франківського хабу надійшла чергова партія допомоги для луганчан загальною вартістю близько 1,7 млн грн.



Нагадаємо, близько 2800 луганчан тимчасово проживають в Івано-Франківській області. Гуманітарну допомогу ВПО з Луганщини надає Координаційний центр підтримки цивільного населення, яким опікується Сєверодонецька районна та Новопсковська селищна військова адміністрація.



Раніше ми писали, що в Україні з державного бюджету на соціальні виплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема, на пенсії, а також на соцзахист дітей та інвалідів.