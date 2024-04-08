Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами: Олещук рассказал, сколько целей сбила ПВО

Силы ПВО сбили 17 дронов. Фото: Николай Олещук

Оккупационные войска РФ сегодня, 8 апреля, атаковали Украину ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 17 российских беспилотников. Об этом сообщил команующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 8 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда – Крым, районов Курск, Ейск – РФ», — написал он.



По словам Олещука, в результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.



К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.



Ранее мы писали, что 7 апреля украинские силы ПВО сбили также 17 дронов.