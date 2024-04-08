Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами: Олещук розповів, скільки цілей збила ППО

Сили ППО збили 17 дронів. Фото: Микола Олещук

Окупаційні війська РФ сьогодні, 8 квітня, атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 17 російських безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ», — написав він.



За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.



До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.



Раніше ми писали, що 7 квітня українські сили ППО збили також 17 дронів.