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Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами: Олещук розповів, скільки цілей збила ППО

08 квітня 2024, 08:12

Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами: Олещук розповів, скільки цілей збила ППО

Сили ППО збили 17 дронів. Фото: Микола Олещук Сили ППО збили 17 дронів. Фото: Микола Олещук

Окупаційні війська РФ сьогодні, 8 квітня, атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 17 російських безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч проти 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ», — написав він.

За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше ми писали, що 7 квітня українські сили ППО збили також 17 дронів.

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