Російські військові продовжують обстріл Донецької області: вбито одного мирного жителя

Минулої доби, 7 квітня, російські війська вчергове обстріляли Донецьку область, вбивши мирного жителя в населеному пункті Часів Яр. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 7 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 1 людина в Єлизаветівці за добу дістала поранення», — уточнив голова Донецької ОВА.







Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи: 1906 осіб убиті та 4771 – поранені.



Раніше росіяни тринадцять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю.