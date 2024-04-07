Оккупанты атаковали три района на Донетчине: повреждены жилые дома

Россияне 13 раз обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и административное здание. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В поселке Керамик Очеретинской громады повреждено админздание. В Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен. В Кураховке 4 человека погибли и 1 ранен, обстреляны Курахово и Дачное.



Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны, Торское и Ямполевка. В Константиновке повреждены 3 частных дома.



Бахмутский район. В Торецке поврежден дом, в Северске — 3 дома и 2 нежилых сооружения. В Соледарской громады обстреляны Раздолевка и Федоровка.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за 6 апреля российские оккупанты обстреляли населенные пункты. В результате атак пятеро гражданских убиты, также известно о трех пострадавших.