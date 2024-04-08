В РФ ночью загорелось уникальное судно: есть жертва и пострадавшие

Сегодня ночью, 8 апреля, в Приморье (РФ) произошло возгорание многофункционального судна снабжения «Катерина Великая». В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.



«Сегодня в районе 3 часов утра в Центре судоремонта «Дальзавод» в Приморье произошло возгорание многофункционального судна снабжения «Катерина Великая», — говорится в сообщении.



Спасатели ликвидировали пожар.



По предварительным данным, 3 человека находятся в больнице, 1 — погиб.



В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.



«Катерина Великая» — судно неограниченного района плавания, способное перемещаться в любых погодных условиях. Принадлежность к классу Icebreaker 7 означает, что оно может выполнять ледокольные работы в арктических морях при толщине льда до 2,0 м в зимне-весеннюю навигацию и до 2,5 м — в летне-осеннюю. Мощность на валах такого судна не менее 11 МВт. «Катерина Великая» сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м и волны высотой 30 м.



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