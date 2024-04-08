У РФ вночі зайнялося унікальне судно: є жертва та постраждалі

Сьогодні вночі, 8 квітня, у Примор'ї (РФ) сталося займання багатофункціонального судна постачання «Катерина Великая». Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Далекосхідної транспортної прокуратури.



«Сьогодні близько 3-ї години ранку в Центрі судноремонту «Дальзавод» у Примор'ї сталося займання багатофункціонального судна постачання «Катерина Великая», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежу.



За попередніми даними, 3 особи перебувають у лікарні, 1 — загинула.



Наразі правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на з'ясуввання обставин події.



«Катерина Великая» — судно необмеженого району плавання, здатне переміщатися в будь-яких погодних умовах. Приналежність до класу Icebreaker 7 означає, що воно може виконувати криголамні роботи в арктичних морях за товщини льоду до 2 метрів у зимово-весняну навігацію і до 2,5 метрів — у літньо-осінню. Потужність на валах такого судна щонайменше 11 МВт. «Катерина Великая» може долати арктичні льоди завтовшки до 1,5 м та хвилі заввишки 30 м.



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