В Санкт-Петербурге взорвали подстанцию, без электричества остались 12 тысяч человек

Неизвестные подорвали электроподстанцию в Санкт-Петербурге. Из-за происшествия в самом городе, а также в некоторых населенных пунктах Ленинградской области без электричества остались 12 тысяч человек. Об этом сообщило российское интернет-издание Baza.

По данным «Базы», в ночь на 3 апреля Красногвардейский район Петербурга обесточило. В то же время в экстренные службы позвонила женщина, объяснив, что перед отключением электричества слышала звуки, похожие на два сильных взрыва.

Отмечается, что полицейские и сотрудники спецслужб выехали на место и обнаружили два повреждённых трансформатора с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 сантиметров.

Предварительно, один из трансформаторов восстановлению не подлежит. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее сообщалось, что 2 апреля в российском Курске начался пожар после атаки беспилотников.