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Журналисты установили командира, который мог отдать приказ о расстреле украинских военнопленных

08 апреля 2024, 10:10

Журналисты установили командира, который мог отдать приказ о расстреле украинских военнопленных

Сергей Иштуганов мог отдать приказ о расстреле украинских военнопленных. Фото: evocation. info Сергей Иштуганов мог отдать приказ о расстреле украинских военнопленных. Фото: evocation. info

Недавно в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео жестокой казни троих украинских военнопленных. Преступный приказ, вероятно, был отдан командиром ВС РФ Сергеем Иштугановым, сообщает Еvocation.info.

По данным издания, это преступление совершили «военнослужащие 328 полка 104 дивизии по приказу Иштуганова для устрашения бойцов ВСУ». Журналисты отметили, что 328 полк 104 дивизии принимает участие в боях за плацдарм ВСУ в районе населенного пункта Крынки.

«Помимо того, что ВС РФ практически полностью стерли с лица земли это село, они причастны к целому ряду военных преступлений, как против мирных жителей, так и против бойцов ВСУ», — говорится в материале.

Сообщается, что Сергей Иштуганов в составе 31 десантно-штурмовой бригады принимал участие в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Иштуганов родился в Республике Марий Эл, закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию генерального штаба ВС РФ. Был назначен заместителем командира 31 десантно-штурмовой бригады в городе Ульяновск. По данным журналистов, на данный момент он командует 328 полком 104 дивизии ВДВ РФ. Эта дивизия с ноября находится на Херсонском направлении, в ее зону ответственности входит левый берег Днепра.

По информации издания, военнослужащих этого подразделения армии РФ не раз обвиняли в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения временно оккупированной части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в районе села Крынки на левобережье Херсонской области российские оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдались в плен. Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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