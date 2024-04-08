Журналісти назвали командира, який міг віддати наказ про розстріл українських військовополонених

Сергій Іштуганов міг надати наказ про розстріл українських військовополонених. Фото: evоcation.info

Нещодавно в одному з Telegram-каналів було опубліковано відео жорстокого розстрілу трьох українських військовополонених. Злочинний наказ, ймовірно, віддав командир ЗС РФ Сергій Іштуганов, – повідомляє Еvocation.info.

За інформацією видання, цей злочин скоїли «військовослужбовці 328-го полку 104-ї дивізії за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ». Журналісти зазначили, що 328-й полк 104-ї дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ у районі населеного пункту Кринки.

«Крім того, що ЗС РФ практично стерли з лиця землі це село, вони причетні до цілої низки воєнних злочинів як проти мирних жителів, так і проти бійців ЗСУ», — йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що Сергій Іштуганов у складі 31-ї десантно-штурмової бригади брав участь на початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Про Іштуганова відомо, що він народився у Республіці Марій Ел (РФ), закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище та Військову академію генерального штабу ЗС РФ. Був призначений заступником командира 31-ї десантно-штурмової бригади у місті Ульяновськ. За інформацією журналістів, на цей момент він командує 328-м полком 104-ї дивізії ВДВ РФ. Ця дивізія з листопада перебуває на Херсонському напрямку, до її зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Видання Еvocation.info зазначає, що військовослужбовців цього підрозділу армії РФ неодноразово звинувачували у вимаганнях, пограбуваннях та вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що у районі села Кринки на лівобережжі Херсонської області російські окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.