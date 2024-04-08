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Россия хочет сделать Харьков непригодной для жизни «серой зоной» — The Economist

08 апреля 2024, 10:59

Россия хочет сделать Харьков непригодной для жизни «серой зоной» — The Economist

Россия стремится сделать непригодным для жизни второй город Украины, который отчаянно пытается защищаться от ударов РФ. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Отмечается, что Россия усилила бомбардировки Харькова в декабре, примерно в то время, когда проблемы с американской военной помощью начали попадать в заголовки газет. С тех пор город оказался под ударом баллистических ракет, чем когда-либо с начала войны. Атаки беспилотников участились: они летают быстрее и выше, а также имеют карбоновое покрытие крыльев, из-за которого их труднее сбить.

Военные источники в Киеве, по информации издания, утверждали, что Россия решила сделать город «серой зоной», непригодной для проживания гражданских лиц. Зато мэр Игорь Терехов заявлял, что город ни в коем случае не сдастся и в начале полномасштабного вторжения ситуация была гораздо хуже, поскольку из двух миллионов населения тогда осталось лишь 300 тысяч.

На этом этапе точные намерения России не ясны, хотя есть явные признаки того, что она готовится к большому летнему наступлению. Украинский источник, который знает картину разведки, сообщил, что Россия сейчас тренирует примерно 120 тысяч военнослужащих в Восточной Сибири.

Харьков — одно из нескольких возможных направлений будущего штурма. Это не самое вероятное, но об этом уже активно рассказывали российские СМИ. Это может свидетельствовать об информационной кампании Кремля, чтобы напугать харьковчан. Это может быть намеком в сторону провоенного лагеря, который агитирует за более жесткий ответ на частые нападения Украины на Белгород, которые также вызывают беспокойство в западных кругах. В марте Владимир Путин говорил о создании «буферной зоны» на границе с Украиной.

Издание отмечает, что военная операция по оккупации Харькова была бы трудной задачей для России. Последний раз, когда она пыталась это сделать в 2022 году, город был гораздо слабее защищен, захватчики потерпели неудачу. Взятие города потребовало бы прорыва украинской обороны и окружения, что Россия, по мнению аналитиков, не в состоянии сделать.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ 7 апреля весь день обстреливала Харьков. В результате атак четверо людей получили ранения.

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