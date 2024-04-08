Росія хоче зробити Харків непридатною для життя сірою зоною — The Economist

Росія прагне зробити непридатним для життя друге місто України, яке відчайдушно намагається захищатися від ударів РФ. Про це повідомляє британське видання The Economist.

Зазначається, що Росія посилила бомбардування Харкова у грудні, коли проблеми з американською військовою допомогою почали потрапляти до заголовків ЗМІ. Відтоді місто частіше опинялося під ударами балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Атаки безпілотників почастішали: БПЛА літають швидше та вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити.

Військові джерела у Києві, за інформацією видання, стверджували, що Росія вирішила зробити Харків сірою зоною, непридатною для проживання цивільних осіб. Натомість харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що місто в жодному разі не здасться і додав: на початку повномасштабного вторгнення ситуація була набагато гіршою, оскільки з двох мільйонів населення тоді залишилося 300 тисяч.

На цьому етапі наміри Росії достеменно не зрозумілі, хоча є очевидні ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу. Українське джерело, яке знається на картині розвідки, повідомило, що Росія зараз тренує близько 120 тисяч військовослужбовців у Східному Сибіру.

Харків — один із кількох можливих напрямків майбутнього штурму. Це ще певно, але про це вже активно розповідали російські ЗМІ. Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, щоб налякати харків'ян. Це може бути натяком у бік провоєнного табору, який агітує за жорсткішу відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння у західних колах. У березні Володимир Путін говорив про створення буферної зони на кордоні з Україною.

Видання зазначає, що військова операція з окупації Харкова була б важким завданням для Росії. Востаннє, коли вона намагалася це зробити в 2022 році, місто було набагато слабше захищене, загарбники зазнали невдачі. Взяття міста вимагало б прориву української оборони та оточення, що Росія, на думку аналітиків, не в змозі зробити.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ 7 квітня весь день обстрілювала Харків . Внаслідок атак четверо людей отримали поранення.