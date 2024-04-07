Россияне весь день наносят удары по Харькову: есть пострадавшие

Оккупационная армия РФ сегодня, 7 апреля, весь день обстреливает Харьков. В результате атак четверо людей получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По его словам, россияне обстреляли несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.



«45-летний мужчина получил обломочные ранения. От госпитализации отказался. У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте», — написал он.



Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.



По состоянию на 13:44 оккупанты снова атакуют город.



Ранее мы писали, что оккупанты 7 апреля в очередной раз обстреляли Харьков. Известно, что трое людей получили ранения.