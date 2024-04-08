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ВПЛ с инвалидностью получат выплаты, даже если их заявление не успели рассмотреть в марте

08 апреля 2024, 15:37

ВПЛ с инвалидностью получат выплаты, даже если их заявление не успели рассмотреть в марте

Лица с инвалидностью среди ВПО получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае. Во время автоматического продления выплат лицам с инвалидностью среди ВПЛ возникли технические проблемы, которые будут решены в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Правительственного портала.

«С 1 марта некоторым категориям ВПЛ, получавшим помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев. Около 535 тысяч внутренних переселенцев получили автоматическое продление выплат», — говорится в сообщении.

Выплаты получат лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также пенсионеры, размер пенсий которых не превышает 9444 грн.

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, люди, имеющие 1 и 2 группы инвалидности, получат свои выплаты ВПЛ с марта, даже если у них талон в ЦНАП в мае.

Другие ВПО, не входящие в эти категории, должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАПы.

«Поэтому 196 тысяч семей ВПЛ уже обратились в управления социальной защиты с заявлением о продолжении выплаты пособия. Из них в течение марта были проработаны и назначены выплаты для 98 тысяч семей (личных счетов), то есть 181 тысяч человек», — отметили в ведомстве.

Остальные обращения о продлении выплат от ВПЛ еще прорабатываются в управлениях социальной защиты. В случае переназначения пособия по этим заявлениям получателям в апреле начислят выплаты сразу за 2 месяца.

Ранее мы писали, что в Украине из государственного бюджета на социальные выплаты было направлено 75,3 млрд грн, в частности, на пенсии, а также на соцзащиту детей и инвалидов. 

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